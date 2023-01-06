الوثبة يواصل صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

واصل الوثبة صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم رغم تعادله مع تشرين في الجولة السابعة التي انطلقت اليوم، وشهدت أيضاً فوز الفتوة على جبلة وتعادل الجيش مع الوحدة وحطين مع المجد والطليعة مع الكرامة.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في حمص تعادل الوثبة مع تشرين بهدف لكل منهما، وسجل للوثبة جابر خطاب، بينما سجل لتشرين محمد مالطة ليستمر الوثبة بالصدارة رافعاً رصيده إلى 17 نقطة.

وعلى ملعب البعث فاز الفتوة على جبلة بهدف دون رد سجله باسل مصطفى في الدقيقة 14 ليرفع الفتوة بهذا الفوز رصيده إلى 17 وصعد إلى المركز الثاني، بينما تراجع جبلة إلى المركز الرابع محتفظاً بـ14نقطة.

وفي مباراتهما على ملعب الباسل بمدينة اللاذقية تعادل المجد مع مضيفه حطين بثلاثة أهداف لمثلها لحساب ذات الجولة، حيث سجل للمجد ثائر الشامي وعلي سعيد وصباح نعيم بالدقائق 7 و32 و80 من المباراة ولحطين حسن أبو كف وعلي غصن وعلي سليمان بالدقائق 45 و70 و84.

وعلى أرض ملعب الجلاء بدمشق تعادل الجيش والوحدة بهدف لكل منهما، حيث سجل للوحدة محمد عثمان، بينما سجل للجيش محمد شريفة وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة الطليعة والكرامة التي جرت على الملعب البلدي.

وبهذه النتائج يتصدر الوثبة الترتيب برصيد 17 نقطة يليه الفتوة بالرصيد ذاته برصيد 17 نقطة، ثم الجيش 15 نقطة وجبلة 14 نقطة والاتحاد أهلي حلب بـ 12 نقطة فالوحدة وحطين 8 نقاط لكل منهما، فتشرين 7 نقاط والطليعة والكرامة بـ 6 نقاط لكل فريق، فالمجد5 نقاط والجزيرة أخيراً دون نقاط.

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الوثبة مع تشرين

حطين والمجد

الطليعة والكرامة