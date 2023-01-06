مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطالب الأمم المتحدة بضمان حقوق صحفي روسي تحتجزه ليتوانيا

موسكو-سانا

ناشدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسعي لضمان حماية حقوق رئيس تحرير وكالة “سبوتنيك ليتوانيا” الروسية الصحفي مارات قاسم الذي اعتقلته لاتفيا أمس.

وقالت موسكالكوفا في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: “إنني أعتبر استخدام القمع الجنائي ضد الصحفي مارات قاسم تعديا على حرية التعبير وانتهاكاً لالتزامات لاتفيا الدولية في مجال حماية حقوق الصحفيين، وأناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب الانتباه لهذه الحقيقة الصارخة واتخاذ الإجراءات الخاصة في إطار تفويضه لحماية حقوق الصحفي الروسي”.

يذكر أن سلطات لاتفيا اعتقلت قاسم يوم أمس بتهمة التجسس، وقررت وضعه في الحبس الاحتياطي، وكان قاسم وصل لاتفيا في الـ30 من كانون الأول الماضي في زيارة لأسباب عائلية.

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