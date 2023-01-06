الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بترجمة الأقوال إلى أفعال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بترجمة الأقوال إلى أفعال واتخاذ إجراءات حاسمة تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وجددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا التأكيد على أن اقتحام ايتمار بن غفير الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، يعتبر عملا تحريضياً واستفزازياً يندرج في إطار مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للقدس ومقدساتها.

وشددت الخارجية على أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين يشجع الاحتلال على التمادي في سياسته الوحشية الممنهجة ضد الفلسطينيين.

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