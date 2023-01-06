مدفيديف: رفض النظام الأوكراني للهدنة دليل على أنه لا يفهم إلا لغة القوة

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن رفض النظام الأوكراني لمبادرة وقف إطلاق النار التي طرحتها روسيا بمناسبة عيد الميلاد دليل على أنه لا يفهم إلا لغة القوة.

ونقلت وكالة تاس عن مدفيديف قوله في قناته على تلغرام: أعتقد أن قادة كييف لا يفهمون سوى لغة القوة وليس لديهم أي إيمان وأي شعور فطري بالامتنان، لافتاً إلى أن الغرب سيستمر بـ (ترويض) نظام كييف على هذا الأساس.

يذكر أن وقفاً لإطلاق النار على طول خط الجبهة في دونباس والذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخل حيز التنفيذ اليوم، ويستمر لغاية نهاية يوم غد السبت، لكن قوات نظام كييف لم تلتزم به وتواصل قصف المناطق السكنية في دونباس.

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