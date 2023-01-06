روسيا تبدأ تنفيذ هدنة وقف إطلاق النار على خط التماس في أوكرانيا

موسكو-سانا

دخلت هدنة وقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا، والتي أوعز بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ اليوم.

وكان الرئيس بوتين أوعز أمس بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12 بتوقيت موسكو من اليوم ولغاية الساعة 24 من يوم غد.

ووفق موقع روسيا اليوم فإنه حسب أوامر الرئيس بوتين وُجهت التعليمات لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا، كما دعا الكرملين أمس الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنح المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذوكسية ويعيشون في مناطق العمليات العسكرية فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد وكذلك يوم الميلاد.

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