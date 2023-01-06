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موسكو تسجل أبرد ليلة خلال الشتاء الحالي بدرجات حرارة دون الـ 22 تحت الصفر

2023-01-06

موسكو-سانا

أعلن مركز الطقس الروسي “فوبوس” أن ليلة الـ 6 من الشهر الجاري هي الأبرد في موسكو منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22.6 درجة تحت الصفر.

وكتب ميخائيل ليوس الخبير في المركز على “تلغرام” اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “شهدت العاصمة موسكو أبرد ليلة منذ بداية الشتاء الجاري، وبلغت أقل درجة للحرارة في محطة الطقس الواقعة بأراضي مركز معارض عموم روسيا بموسكو، عند الساعة السابعة من صباح اليوم 22.6 درجة تحت الصفر”.

وأشار إلى أن مقاطعة موسكو أيضاً سجلت أقل درجة للحرارة في مدينة تالدوم، حيث انخفضت إلى 26.1 درجة تحت الصفر، لافتا إلى أنه من الممكن أن تنخفض درجة الحرارة قليلاً في الساعات القادمة.

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