بإقامة الصلوات والقداديس.. الطائفة الأرمنية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

دمشق-سانا

احتفلت الطائفة الأرمنية التي تسير وفق التقويم الشرقي اليوم بعيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام.

وبهذه المناسبة أقيم قداس إلهي في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق، ترأسه المطران أرماش نالبنديان مطران أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، عاونه لفيف من الكهنة وجوقة التراتيل التابعة للكنيسة.

وتحدث المطران نالبنديان في عظة العيد عن المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد المجيد، داعيا إلى الاقتداء بالعائلة المقدسة والتعاليم التي كرسها السيد المسيح في ضرورة الالتزام بمبادئ المحبة والخير والعدل والسلام بين الناس أجمعين.

وتوجه المطران نالبنديان في ختام عظته بالتهنئة والتمنيات بالأمن والسلام والازدهار لسورية شعبا وجيشا وقيادة.

كما تضمنت عظة العيد عظة صاحب قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي تتلى في جميع الكنائس الأرمنية في كل أرجاء العالم.

وبمناسبة عيد الغطاس (معمودية السيد المسيح) قام المطران نالبنديان بعد انتهاء القداس الإلهي بمباركة الماء، وحسب تقاليد الكنيسة الأرمنية تم اختيار اشبينين هاروتيون الله فيرديان واصادور نظريان، ليحملا الصلبان الخاصة للمباركة.

محمد عماد الدغلي

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