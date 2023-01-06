دمشق-سانا

شهدت مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2022 تحسناً تدريجياً ملحوظاً في مختلف مفاصل العمل مقارنة بالأعوام السابقة، حيث صدرت عدة قوانين أسهمت في تحسين جودة الخدمات السياحية، وتنظيم وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

مشاريع وملتقيات متعلقة بتطوير الاستثمار السياحي تم تنفيذها خلال عام 2022:

– انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي الذي طرح 25 مشروعاً استثمارياً، و16 فرصة ترويجية لمشاريع الجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات.

– افتتاح مشاريع عائدة بملكيتها لجهات القطاع العام، منها فنادق بمستوى 5 نجوم.

– إنجاز مشروع توسيع شاطئ الكرنك للسياحة الشعبية، (مشروع الموقع A في شاطئ الأحلام، الذي تم تخصيصه كشاطئ شعبي مفتوح في محافظة طرطوس).

– افتتاح تجريبي لعدة مشاريع تراثية وفندقية بمستويات مختلفة بمحافظات دمشق وحلب وطرطوس وحمص.

– إنجاز التوازن المالي العقدي لـ 9 مشاريع سياحية، حيث بلغ وسطي زيادة البدلات الاستثمارية بالحد الأدنى السنوي للمشاريع 13 مليار ليرة سورية.

– 43 منشأة سياحية دخلت بالخدمة بتكلفة استثمارية 250 مليار ليرة، فيما بلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة 12 منشأة بتكلفة استثمارية 835 مليار ليرة.

– ترخيص 3 منشآت سياحية وفق صيغة الـ BOT، كما بلغ عدد مراكز التدريب السياحي الحاصلة على رخصة 8 مراكز تستوعب 983 طالباً وطالبة.

– حققت الفنادق العائدة بملكيتها لوزارة السياحة (داما روز – شيراتون دمشق – شهبا حلب – منتجع لاميرا) خلال عام 2022 إيرادات بما يقارب 11.1 مليار ليرة سورية.

في مجال مشاريع السياحة الداخلية والشعبية خلال عام 2022 تم:

– رصد 3 مليارات ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2023، لاستكمال تنفيذ خطتها في تطوير مشاريع السياحة الداخلية-الشعبية التي تمت المباشرة بها سابقاً.

إنجاز مشروع الشريحتين (سي و إي) في طرطوس، ومشروع منتزه بحيرة زرزر بريف دمشق، ومشروع منتزه الجولان السياحي على سد المنطرة- القنيطرة من قبل الشركة السورية للنقل والسياحة.

– وضع حجر الأساس لموقع العقار 94 حميميم-جبلة، وحجر الأساس لموقع كراج حجز المرور في دمشق، ولموقع العقار 748 في الحجاز.

في مجال قطاع التعليم والتنمية السياحية وتأمين فرص العمل خلال عام 2022:

– العمل على استكمال خارطة التعليم والتدريب السياحي الشامل ضمن خطة قطاع السياحة 2020-2030، واستكمال مشاريع بناء وإشادة المعاهد التقانية والمدارس الفندقية في المحافظات، والتي بلغ عددها 8 معاهد و17 مدرسة.

– تحديث التجهيزات الفنية وبرامج التدريب وافتتاح المدرسة المهنية الفندقية بحمص، ووضعها بالخدمة بطاقة استيعابية لنحو 600 طالب.

– استكمال تنفيذ بناء وإكساء مشروع مبنى المدرسة الفندقية في حلب، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70 بالمئة.

– إنجاز مشاريع إعادة التأهيل للمدارس والمعاهد السياحية والفندقية، الموضوعة بالخدمة في كل من طرطوس والسويداء ودير الزور واللاذقية.

– عقد ملتقى (فرص العمل) بالتعاون بين وزارتي السياحة والشؤون الاجتماعية والعمل، لتأمين فرص عمل لخريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية والمراكز التدريبية المرخصة.

القدوم السياحي خلال عام 2022:

– بلغ عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية ما يقارب 1.8 مليون قادم بنسبة نمو 141 بالمئة عن عام 2021.

– بلغ عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين كعدد تقديري 1 مليون نزيل فندقي خلال عام 2022.

– بلغ العدد الإجمالي للسواح القادمين ضمن المجموعات السياحية ما يقارب 180 ألف زائر (عدد تقديري) لعام 2022.

في مجال الترويج السياحي الداخلي والخارجي خلال عام 2022:

– شاركت وزارة السياحة مع عدد من الفنادق والمكاتب والشركات السياحية في معرض سوق السفر العربي ATM في دبي 2022، ومعرض(فيتور) في إسبانيا.

– شاركت الوزارة مع هيئة التميز والإبداع في فعاليات القمة العالمية الأولى لسياحة الشباب، التي نظمتها منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة الإيطالية ببلدة سورينتو الإيطالية.

– المشاركة باجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مدينة مدريد الإسبانية.

– تنظيم معرض الزهور بمشاركة 196 من العارضين المحليين والدوليين، وبالتزامن مع تنظيم معرض زهور الساحل في اللاذقية.

– تنفيذ عدة فعاليات بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس وزارة السياحة وبمناسبة يوم السياحة العالمي.

– المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لتنفيذ مهرجان القلعة والوادي في محافظة حمص، وفعالية (تراثنا أصالتنا وعزتنا)، وفعالية (صانعة الأجيال في عبق التاريخ)، وفعاليتي (أفاميا فن وأسطورة) و (محردة مدينة الشمس) بحماة، ومهرجان كسب باللاذقية.

– المشاركة بعدد من الفعاليات الداخلية منها: الملتقى المركزي للنحت والرسم والتصوير والأعمال اليدوية، مهرجان بسمة أمل للتسوق، معرض للصور الضوئية، ملتقى رسم للأطفال بعنوان (فرح الوطن في رسوم أطفال سورية)، مهرجان اكيتو (رأس السنة السورية القديمة)، معرض إعادة إعمار سورية، بطولة الأندية العربية للدراجات ودروب تشرين باللاذقية، الفعاليات المخصصة للأبطال من جرحى الجيش العربي السوري والتي نظمها مكتب جريح الوطن في طرطوس، ماراثون دمشق الدولي.

– تنفيذ أفلام ترويجية وجولات تصويرية للعديد من المناطق السياحية المهمة.

التعاون السياحي الدولي والمحلي خلال عام 2022:

– توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية باكستان الإسلامية، واتفاق تعاون سياحي مع جمهورية القرم.

– توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال التدريب والتأهيل وربط الشباب بفرص العمل المتاحة بالقطاع السياحي، ومع مؤسسة سند الشباب التنموية في مجال إقامة دورات تدريبية سياحية وفندقية غير ربحية لتطوير قدرات اليافعين، ومع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية التقليدية للنهوض بواقع الصناعات التقليدية والتراثية في سورية وفق معايير الجودة العالمية المعتمدة، ومع هيئة التميز والإبداع لإقامة ملتقى الشباب السوري للسياحة 2023.

قوانين وتشريعات صادرة خلال عام 2022 لتنظيم القطاع السياحي:

– إصدار القانون رقم 23 لعام 2022 الناظم لعمل المنشآت السياحية، ويتعلق بتحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة، وأمور متعلقة بربط مخرجات التعليم السياحي بسوق العمل.

– إصدار القانون رقم 28 لعام 2022 الخاص بالسجل السياحي، والذي يتضمن في مواده أن يحل السجل السياحي محل السجل التجاري في تمثيل كل مواقع العمل من منشآت مبيت وإطعام ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين وكل مواقع العمل السياحي.

– إصدار قانون بدل الخدمات رقم 18 لعام 2022، لتنظيم استيفاء رسوم الخدمات من المستثمر.

– إصدار القانون رقم 31 لعام 2022 المعدل للقانون رقم 2 المتعلق بإحداث المؤسسات الوكالات والمكاتب السياحية، واستثمار مواقع العمل السياحي، حيث تم رفع قيمة الضمانة المالية لمواقع العمل السياحي، وأصبحت تتراوح بين خمسة ملايين ليرة سورية وعشرين مليون ليرة، وكذلك رفع قيمة الغرامات نتيجة المخالفات ضمن هذه القوانين، وتعود حصيلتها إلى الخزينة العامة للدولة.

سكينة محمد وجيما إبراهيم

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