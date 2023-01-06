إصابة 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب عشرة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار قرب مطعم شهير، في مدينة ميامي غاردينز بولاية فلوريدا الأمريكية الليلة الماضية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الأمريكية قولها: إنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار، وإن العدد الدقيق للمصابين ما زال غير واضح، لكن مصادر في سلطات إنفاذ القانون رجحت أن يكون عدد المصابين 10 أشخاص.

بدورها قالت رئيسة شرطة المدينة “ديلما نويل برات”: إنه يجرى التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار خارج المطعم أثناء تصوير فيديو كليب، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية ترجح أن الحادث “فردي”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حادث إطلاق النار وقع أثناء تصوير فيديو موسيقي، ومن بين المصابين مغني راب.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل سبعة أشخاص من عائلة واحدة، إثر إطلاق رجل النار على زوجته وأطفالهما الخمسة داخل منزلهم في ولاية يوتا الأمريكية، قبل أن يقدم على الانتحار.

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