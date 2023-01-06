6 كانون الثاني 1921- تأسيس الجيش العراقي

دمشق-سانا

1838- نجاح تجربة العالم صموئيل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي، ولأول مرة.

1912 نيوميكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة الأمريكية.

1921- تأسيس الجيش العراقي.

1950- المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني، وتسحب اعترافها بتايوان، وتقوم بتعيين قائم بالأعمال في بكين.

2018- حادث تصادم لناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي يؤدي إلى مصرع 32 شخصاً.

2021- اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول “الكونغرس”، لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 التي أسفرت عن فوز الرئيس جو بايدن.

من مواليد هذا اليوم:

1883- جبران خليل جبران، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.

1957-مايكل فول، عالم فيزياء فلكية بريطاني أمريكي ورائد فضاء.

من وفيات هذا اليوم:

1852- لويس بريل مدرس فرنسي للمكفوفين، ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.

1918- جورج كانتور، عالم رياضيات ألماني.

1919-ثيودور روزفيلت، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس والعشرون.

1990-بافيل شيرنكوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

أعياد ومناسبات:

عيد الميلاد لدى كنيسة الأرمن الأرثوذكس، ولدى غالبية الطوائف المسيحية

الشرقية.

عيد الجيش في العراق.

عيد الملوك أو ما يسمى عيد الغطاس لدى الطوائف المسيحية.

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