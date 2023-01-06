الحرارة إلى انخفاض وأمطار في المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على المناطق الساحلية، ثم يمتد تدريجيا إلى بعض المناطق الداخلية مساء وخلال الليل، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى منطقة الجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: