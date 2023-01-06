ضبط مخبز احتياطي مخالف بدمشق وإحالة مشرفه إلى القضاء

دمشق- سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعفاء مشرف أحد المخابز الاحتياطية بدمشق وإحالته إلى القضاء لوجود إهمال في صناعة الخبز وعدم تحقيق المواصفات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه خلال جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم على المخابز الاحتياطية في دمشق للاطلاع على واقع عملها، وجه بتسجيل ضبط بحق مخبز نتيجة وجود إهمال وعدم نظافة في صناعة الخبز وعدم تحقيق المواصفات المطلوبة.

كما وجه الوزير سالم بإعفاء مشرف المخبز وإحالته إلى القضاء وتعيين مشرف جديد للمخبز وإعادته لما يجب أن يكون عليه.

وكانت الوزارة أعلنت اليوم إيقاف مراقبين تموينيين اثنين عن العمل وإحالتهما للتحقيق، تمهيداً لمحاسبتهما وذلك بسبب قيامهما بابتزاز أحد المحلات.

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