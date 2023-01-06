مستوطنون يمنعون فلسطينيين من الوصول لأراضيهم جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

منع مستوطنون اسرائيليون اليوم الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية من الوصول إلى أراضيهم.

وأفادت وكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا أراضي الفلسطينيين في موقع البصة بمنطقة وادي الأبيار جنوب البلدة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال ومنعوهم من الوصول إليها في إطار مخططاتهم الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى داهمت قوات الاحتلال قرية ماعين شرق بلدة يطا جنوب الخليل وسرقت جراراً زراعياً لفلسطيني وذلك أثناء عمله في أرضه.

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