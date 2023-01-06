مجلس إدارة اتحاد الغرف يبحث سبل دعم الصناعة الوطنية

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية سبل توحيد جهود جميع الفعاليات الاقتصادية إلى جانب وزارات ومؤسسات الدولة للمساهمة في عملية تنمية الصناعات الوطنية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية وتنوع الإنتاج المحلي.

وبحث المجلس خلال اجتماعه اليوم وضع آلية مناسبة لتشجيع التصدير وزيادة نسبة الدعم للصادرات الصناعية وتأمين حاجة المنشآت الصناعية من المشتقات النفطية وتسهيل توريد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وأكد المجلس ضرورة التنسيق بين الاتحاد والصناعيين في المحافظات التي تضم غرفاً مشتركة لرعاية مصالحهم وتسهيل عملهم.

وتم خلال الاجتماع بحث دراسة تمويل المستوردات الصناعية عبر منصة تمويل المستوردات لتأمين مستلزمات الصناعيين من مواد أولية وآلات إضافة إلى مناقشة مشروع تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك والمحال إلى الاتحاد لإبداء الرأي وضرورة عقد اجتماع الهيئة العامة للاتحاد خلال فترة زمنية قريبة.

وتم تشكيل اللجان المختلفة للاتحاد حسب القطاعات الصناعية الأربعة (الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية) إضافة للجنة المعارض ولجنة التصدير.

ونوه رئيس الاتحاد غزوان المصري في تصريح لمراسل سانا بأهمية دور الاتحاد في هذه المرحلة لدعم مسيرة الصناعة والعمل على تذليل الصعوبات التي نتجت عن الأزمة خلال السنوات الماضية وضرورة التشاركية بين الاتحاد والغرف الصناعية لاتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب.

وأكد المصري على عقد اجتماع دوري لمجلس إدارة الاتحاد شهرياً بهدف عرض القضايا الصناعية وإيجاد الحلول لها بالسرعة الممكنة للمساهمة في عملية تنمية الصناعات الوطنية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية وتنوع الإنتاج المحلي.

أحمد سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency