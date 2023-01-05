خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 64 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة العمليات قوله: إن “خروقات العدوان تضمنت محاولة تسلل، وتحليق طائرات تجسسية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن قوى العدوان السعودي، ومرتزقته يواصلون خروقاتهم، وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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