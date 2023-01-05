بوتين يوعز بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا

موسكو-سانا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة نوفوستي اليوم إنه آخذاً في الاعتبار نداء قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، أوعز الرئيس بوتين إلى وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا من يوم الـ 6 من كانون الثاني وحتى نهاية يوم الـ 7 منه.

وأضاف البيان انطلاقاً من حقيقة أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار، ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد وكذلك في يوم ميلاد المسيح.

وكان البطريرك كيريل دعا في وقت سابق اليوم إلى إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد، تستمر بين يومي الـ 6 والـ 7 من الشهر الحالي.

ومنذ الـ 24 من شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وبحسب الرئيس الروسي تهدف العملية إلى حماية المواطنين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف في دونباس لمدة ثماني سنوات، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

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