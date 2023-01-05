الصين تدعو المجتمع الدولي لعدم تسييس وباء كورونا

بكين-سانا

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم المجتمع الدولي إلى عدم تسييس وباء كورونا، واتخاذ تدابير استجابة قائمة على العلم، مؤكدة أن الصين حافظت دائماً على اتصالات وثيقة مع منظمة الصحة العالمية بطريقة منفتحة وشفافة وفق القانون.

وبينت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي أنه بالنسبة لجميع البلدان يجب أن تكون إجراءات الاستجابة لكورونا قائمة على الحقائق والعلم ولا تستهدف دولة معينة، داعية إلى تجنب الملاحظات والإجراءات التي تسيس الوباء، وحماية التبادل الطبيعي بين الناس بشكل مشترك، والعمل لتحقيق انتصار مبكر على الوباء.

وردا على تصريحات مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان بأنه ليس لدى المنظمة “بيانات كاملة” من الصين حول الوباء قالت ماو نينغ: إنه منذ بدء الوباء حافظت الصين دائما على اتصالات وثيقة مع منظمة الصحة العالمية، وشاركت المعلومات والبيانات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة في الوقت المناسب ووفق القانون، وقدمت مساهمة مهمة في أبحاث وتطوير الأدوية واللقاحات في البلدان حول العالم.

وأضافت: إنه وفقاً للإحصاءات غير المكتملة أجرت الصين أكثر من 60 تبادلاً تقنياً مع منظمة الصحة العالمية منذ الإبلاغ عن فيروس كورونا لأول مرة حول مواضيع مثل احتوائه، وعلاجه، وأبحاث اللقاحات وتطويرها، وتتبع أصوله.

ولفتت ماو نينغ إلى أن المعلومات والبيانات التي شاركتها الصين ساعدت العلماء من جميع البلدان في التعرف على تطور الفيروس في الصين، وعززت ثقة مجتمع العلوم العالمي في استجابة البلاد له.

وأعربت ماو نينغ عن أملها في أن تتخذ أمانة منظمة الصحة العالمية موقفاً علمياً وموضوعياً وعادلاً، وأن تلعب دوراً إيجابياً في التصدي للوباء على الصعيد العالمي.

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