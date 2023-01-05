تعرف على إنجازات جرحى الوطن في عام 2022 -فيديو

دمشق-سانا

تنوعت الإنجازات التي حققها جرحى الوطن في عام 2022 بين المشاركة الرياضية وإقامة المشاريع الإنتاجية وإكمال التحصيل العلمي والمشاركة النوعية في المعارض.

وعرض مشروع جريح الوطن في فيديو نشره على صفحته عبر فيسبوك أهم الإنجازات التي حققها الجرحى العام الماضي، حيث استطاع 213 جريحاً من كل نسب العجز استعادة قدرتهم بعد تركيب الأطراف الاصطناعية لهم، وتمكنوا من العمل والإنتاج والتدرج العلمي.

وتمكن الجرحى من تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة من خلال الاعتماد على الذات وتحقيق نجاحات مختلفة.

وطوع الجرحى المعينات التسهيلية من عكازات ووكر وعصا ليزرية وهاتف ناطق وكرسي كهربائي في التغلب على الإصابة.

كما أطلق 234 جريح عجز كلي، و116 جريح عجز تحت الكلي، مشاريع إنتاجية جديدة ونوعية ووسعوا مشاريعهم القائمة، وشاركوا في أهم الفعاليات والمعارض.

وشارك 123 جريحاً رياضياً متوافقاً مع المعايير الرياضية الدولية في دورة ألعاب جريح الوطن الثانية، وحصد جرحى آخرون الذهب في مسابقات رياضية خارجية.

وتضاعف عدد الجرحى المقبلين على التعليم الجامعي والدراسات العليا لأكثر من 392 جريحاً، كما تقدم 171 جريحاً إلى الشهادة الثانوية، و206 إلى الإعدادية.

وكان للجرحى فرصة المشاركة النوعية في مختلف المعارض الفنية والإبداعية والإنتاج ومختلف الأنشطة المجتمعية.