الطقس غداً… أمطار على المنطقة الساحلية وتمتد إلى أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، إلى غائم ماطر على المنطقة الساحلية ثم يمتد الهطل مساء الجمعة ويوم السبت ليشمل أغلب المناطق، أما ليلاً تستمر الأجواء الباردة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية خفيفة على منطقة الجزيرة، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق وتتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة….