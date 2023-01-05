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إيران:  تفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوجستان

2023-01-05

طهران-سانا

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران العميد محمد قنبري عن اعتقال تسعة من أفراد خلية إرهابية في المحافظة.

وقال العميد قنبري في تصريح له اليوم: إن عناصر هذه الخلية المخلة بالأمن نفذوا هجمات مسلحة لاغتيال ثلاثة أفراد منتسبين إلى دوريات الشرطة على ثلاث مراحل مختلفة.

وأوضح أن الشرطة تمكنت بدعم استخباراتي من التعرف على أفراد العصابة، وبتفتيش مخبأ هذه الخلية تم الكشف عن كمية من السلاح والمعدات، لافتاً إلى أن هناك أدلة تثبت علاقة الخلية بمجموعات خارج إيران.

من جهة ثانية أعلن المدعي العام الإيراني حسين حسيني عن ضبط 49 قطعة سلاح في مدينة سقز التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران.

وقال حسيني في تصريح له اليوم: إن القوات الأمنية وبعمليات استخبارية معقدة تمكنت من ضبط كمية السلاح المذكورة، موضحاً أنه تم اعتقال أحد المتهمين وتسليمه للعدالة.

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