الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جريمة القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأدت إلى استشهاد فتى، هي نتيجة لسياسة الإفلات المستمر من العقاب ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.

ونددت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية بالجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد الفتى عامر أبو زيتون 16 عاماً، مؤكدة أنها تأتي في ظل تصعيد انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإمعاناً بجرائم القتل والبطش بحق الفلسطينيين تحت غطاء ودعم أمريكي مطلق، ما يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها والإسراع في تحقيقاتها بجرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقد استشهد أبو زيتون جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها عليه قوات الاحتلال خلال عدوانها على نابلس.

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