إيران: إيقاف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية احتجاجاً على إساءة إحدى الصحف الفرنسية

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بأشد العبارات السلوك المسيء لإحدى الصحف الفرنسية للمرجعية والمقدسات والقيم الدينية والوطنية في إيران، وقالت: إنه سيتم إيقاف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية احتجاجاً على ذلك.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم: إن هذه الممارسات تعتبر مؤشراً آخر على تعدي الصهيونية على الإعلام للترويج لمعاداة الإسلام، ونشر الكراهية والانقسام بين المجتمعات والناس.

وأوضح البيان أن ما قامت به الصحيفة الفرنسية ولسنوات عديدة في استخدام المفهوم النبيل لحرية التعبير كغطاء لأعمالها المناهضة للثقافة، وتدنيس الإنسان والكرامة الإنسانية والأخلاقية والدينية هو استمرار لنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في السنوات السابقة، والذي أثار غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وشدد البيان على ضرورة التعامل بجدية مع إساءة استخدام القيم الأصلية لحرية التعبير التي ينحصر بقاؤها واتساقها في احترام الإنسانية والمقدسات الدينية والوطنية لجميع البشر، لافتاً إلى أن مطالبة الشعب الإيراني للحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي ومروجي الأعمال الأخيرة ستتم متابعتها بجدية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت أمس السفير الفرنسي في طهران نيكولاس راش على خلفية السلوك المسيء لإحدى الصحف الفرنسية، مؤكدة أن طهران لن تقبل إطلاقاً بالإساءة إلى المقدسات ومبادئها الإسلامية والوطنية، وأنه لا يحق لفرنسا تبرير هذه الإساءة بأي ذريعة.

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