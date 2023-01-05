حملة تنظيف وصيانة شاملة في المنطقة الصناعية بطرطوس

طرطوس-سانا

شملت حملة التنظيف والصيانة التي تشهدها المنطقة الصناعية بمدينة طرطوس ترحيل الأكوام ومعالجة واقع النفايات والإشغالات الموجودة وصيانة المرافق العامة وتقليم الأشجار في المنطقة، بهدف تنظيفها وإعادتها كما كانت عليه مسبقاً.

وتشارك في الحملة التي يقيمها مجلس مدينة طرطوس تحت عنوان (إعادة المنطقة الصناعية منظمة ونظيفة) آليات وورشات تابعة لمديريات ودوائر مجلس المدينة، ومديريتي النفايات الصلبة والخدمات الفنية والإسكان العسكري ودائرتي الحرائق والبيئة.

وأوضح المهندس حامد حسين رئيس دائرة الصيانة في مجلس المدينة في تصريح لـ سانا أنه تم انجاز القسم الأكبر من الخطة الموضوعة لحملة التنظيف والصيانة، والتي تقام في إطار أعمال خدمة الحرفيين بالمنطقة الصناعية بالاشتراك مع مختلف القطاعات الخدمية.

وسام عيسى مدير النفايات الصلبة في المحافظة أشار في تصريح مماثل إلى مساهمة مديريات الخدمات الفنية والنفايات في الحملة من خلال تقديم الآليات المناسبة لإزالة الردميات والأنقاض والنفايات وغيرها.

واعتبر منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين والمشرف على المنطقة الصناعية أن الحملة أدت غرضاً مهماً واختصرت الزمن بمشاركة عدد كبير من العمال والآليات من قلابات وتركسات وحفارة، داعياً جميع المعنيين إلى الاهتمام والمحافظة على النظافة، والتزام الحرفيين بعدم رمي القمامة في شوارع وساحات المنطقة الصناعية.

المشاركون في الحملة أكدوا أهمية المشاركة في العمل للحفاظ على نظافة المنطقة الصناعية.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية في طرطوس تمتد على مساحة 98 هكتاراً وتضم نحو 1600 مقسم حرفي وصناعي.

راما ضوا

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