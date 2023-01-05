انخفاض سعر غرام الذهب 9 آلاف ليرة محلياً

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية 9 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 305 آلاف ليرة سورية، وسعر شراء 304500 ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 “261429” ليرة مبيع و 260929 ليرة شراء.

وكان سعر غرام الذهب انخفض يوم أمس 3 آلاف ليرة سورية، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 314 ألف ليرة سورية وسعر شراء 313500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 269143 ليرة وشراء 268643 ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، مبينة أن أرقام الهواتف للشكاوى عند وجود مخالفة هي “0112248005” و “0112230766” و “0991937718”.

لؤي حسامو

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