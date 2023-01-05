المهندس عرنوس يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بالسماح لوزارة النفط شراء أسطوانات الغاز المنزلي من القطاع الخاص

دمشق-سانا

بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز.

كما تمت الموافقة على استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز.

ووافق رئيس المجلس أيضاً على توصية اللجنة المتضمنة التصديق على العقد المبرم بين مديرية صحة اللاذقية والشركة العامة للبناء والتعمير لإعادة تأهيل وتوسيع قسم الإسعاف في مشفى الباسل بالقرداحة.

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