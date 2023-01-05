فولودين: يحق لنا اتخاذ إجراءات مماثلة في حال قيام بعض الدول بمصادرة الأصول الروسية

موسكو-سانا

أعلن مجلس الدوما الروسي أنه يحق لروسيا في حال مصادرة الأصول الروسية اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الدول التي ستتخذ مثل هذا القرار.

وكتب رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين في صفحته على (تلغرام) اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “قررت الحكومة الألمانية اليوم تحويل المشاكل التي خلقها أسلافها إلى بلادنا، وبهذا الهدف يخططون لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا، وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسيكون لدينا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى”.

واعتبر أنه سيتعين على ألمانيا أو فرنسا أن تدفع الثمن، لأن واشنطن تغسل يديها في مثل هذه الحالات، أما دول البلطيق وعدد من دول الاتحاد الأوروبي فلا يوجد شيء لديها يمكن أخذه ولا يمكنها إلا توفير الغطاء المعلوماتي.

وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ألمانيا جاهزة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديها في إعادة إعمار أوكرانيا إذا فعل حلفاؤها الشيء نفسه، وإذا كان حل القضايا القانونية ممكناً.

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