الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الفرنسي في طهران

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير الفرنسي في طهران نيكولاس راش احتجاجاً على السلوك المسيء لإحدى الصحف الفرنسية للمرجعية والمقدسات والقيم الدينية والوطنية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لن تقبل إطلاقا بالإساءة إلى المقدسات ومبادئها الإسلامية والوطنية، وأنه لا يحق لفرنسا تبرير هذه الإساءة بأي ذريعة.

وحمل كنعاني الحكومة الفرنسية المسؤولية بشأن التداعيات المترتبة على هذا السلوك البغيض، لافتا إلى أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ الرد المناسب على هذا الإجراء.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: إننا لن نسمح لفرنسا بأن تتخطى حدودها، مشيرا إلى أن التصرف المسيء وغير اللائق لمجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لن يبقى دون رد حاسم وفعال.