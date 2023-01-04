باكستان تدين بشدة اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

إسلام آباد-سانا

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم بشدة اقتحام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى يوم أمس مطالبة حكومة الاحتلال بالكف عن أعمالها غير القانونية.

ونقلت صحيفة داون الباكستانية عن مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية قوله في بيان لها اليوم: إن “المسجد الأقصى موقع مقدس يقدسه المسلمون في جميع أنحاء العالم” مشيرة إلى أن اقتحام مسؤولي الاحتلال يؤجج حالة متوترة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة حكومة الاحتلال بالكف عن أعمالها غير القانونية، وأن تحترم قدسية الأماكن الدينية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان “دعم باكستان القوي للنضال المشروع للشعب الفلسطيني” مجدداً دعوة إسلام آباد إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.