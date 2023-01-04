ليفربول يعلن غياب فان دايك 3 أسابيع للإصابة

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم غياب مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن فان دايك تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد برينتفورد في الجولة الـ 19 من الدوري الإنكليزي، وسيغيب لمدة ثلاثة أسابيع.

وتعد إصابة الهولندي فان دايك وغيابه عن ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت المقبل ضربة دفاعية (للريدز) قبل المواجهة المرتقبة.

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