قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت المنازل ثم اعتقلت شاباً، كما اعتقلت اثنين غربها.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شوفة وعرقلت حركة الفلسطينيين فيها كما أغلقت طريق واد المطارب الترابية جنوب طولكرم، ما أدى لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم بين قريتي شوفة وجبارة.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين جنوب مدينة جنين.

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