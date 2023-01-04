قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في أراضي 48

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل في بلدة تل عراد بأراضي النقب، بغية تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، حيث تعاني البلدات والقرى الفلسطينية في النقب من ممارسات الاحتلال القمعية من قتل واعتقال وتهجير من أجل الاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية، وسلمت إخطاراً بهدم منزل تبلغ مساحته 80م.

إلى ذلك احتجزت قوات الاحتلال رئيس بلدية الظاهرية جنوب الخليل، وعدداً من الفلسطينيين، واستولت على ممتلكات لهم شرق البلدة.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق اليوم عدة منازل، واقتلعت 250 شجرة زيتون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency