القوات العراقية تقبض على إرهابية في كركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء السادس والتسعين تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب، أسفر عن إلقاء القبض على إحدى المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، والتي عملت ما يسمى مسؤولة الحسبة في تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الحويجة.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض في وقت سابق اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى.

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