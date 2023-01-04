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زاخاروفا: العديد من الدول تبدي استعدادها للمساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية

2023-01-04

موسكو-سانا

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية، وبعضها عرض خدمات الوساطة بشكل مباشر.

واعتبرت زاخاروفا في تصريح للصحفيين اليوم أن البعض يفعل ذلك بصدق، فيما يسعى البعض الآخر لتحقيق مكاسب سياسية له وقالت: “من الغريب بالنسبة لنا أن نسمع مقترحات للوساطة من الدول التي اتخذت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا موقفاً عدوانياً للغاية ضد روسيا ولم تدعم نظام كييف الدموي فحسب بل قدمت له أيضاً المساعدة العسكرية التقنية الكبيرة وتقوم بضخ أوكرانيا عمدا بأحدث الأسلحة”.

ولفتت إلى أن هذه الأعمال غير المسؤولة لا تؤدي فقط إلى مضاعفة عدد الضحايا بما في ذلك بين السكان المدنيين في دونباس وتؤخر نهاية النزاع، ولكنها أيضاً محفوفة باحتمال جر دول حلف شمال الاطلسي (الناتو) إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وشددت زاخاروفا على ضرورة وقف الدعم العسكري لنظام كييف وتركيز الجهود على التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

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