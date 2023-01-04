مقتل شخصين بقصف أوكراني لمدينة فاسيلييفكا

موسكو-سانا

قتل شخصان نتيجة قصف أوكراني استهدف مبنى سكنياً في مدينة فاسيلييفكا الواقعة في إقليم زابوروجيه.

وأفاد عضو مجلس إدارة الإقليم ورئيس حركة (نحن مع روسيا) فلاديمير روغوف عبر تلغرام وفقاً لوكالة نوفوستي بأن قوات كييف استهدفت مبنى الإدارة العسكرية في مدينة فاسيلييفكا إلا أنها أصابت مبنى سكنياً مجاوراً ما تسبب بمقتل شخصين ويجري العمل على إحصاء الجرحى.

ولفت إلى أن الهجوم تم باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية متعددة الإطلاق من نوع هيمارس.

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