بوتين وميرضيائيف يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف خلال اتصال هاتفي اليوم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان: تم خلال الاتصال تأكيد السعي المتبادل لتعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأوزبكستان، وزيادة التبادل التجاري وتوسيع التعاون متبادل المنفعة في المجالات المختلفة بما فيها الطاقة.

وكان الرئيس بوتين أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف بحثا خلالها مسائل التعاون التطبيقي بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيها مجال الطاقة والوقود.

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