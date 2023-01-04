مديرية التربية بدرعا تعلن تأخير امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً

درعا-سانا

أعلنت مديرية التربية في درعا اليوم عن تأخير جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وذكر مدير التربية المهندس منهل العمارين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الغاية من هذا الإجراء الذي يشمل كل مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمهني، التخفيف عن التلاميذ والطلاب والأهالي بعض المعاناة في مجال التوقيت وبرودة الطقس، مبيناً أن المدارس المتوافر لديها قاعات ومكان مناسب يستوعب كل التلاميذ والطلاب تستطيع الاكتفاء بفترة امتحانية واحدة.

ويتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول في درعا نحو 240755 تلميذاً وتلميذة في مرحلة التعليم الأساسي، و29504 من المرحلة الثانوية بفروعها كافة.

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