منصور: مجلس الأمن يناقش غداً انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جلسة طارئة

نيويورك-سانا

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن مجلس الأمن الدولي يعقد يوم غد الخميس جلسة طارئة لمناقشة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله اليوم: إن الجلسة ستناقش الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس، خاصة في أعقاب اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى أمس.

وأشار منصور إلى أهمية توحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين والمتمثلة في الإعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

يأتي ذلك بعد أن طالب منصور صباح اليوم خلال ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الدولي لوقف إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لافتاً إلى أن اقتحام المستوطنين وعلى رأسهم الوزير بن غفير باحات الأقصى يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.

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