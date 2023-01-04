ارتفاع صادرات إيران غير النفطية لأكثر من 43 مليار دولار خلال 9 أشهر

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن قيمة صادرات إيران غير النفطية وصلت إلى أكثر من 43 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن بهادري جهرمي قوله في تغريدة له على تويتر: “منذ بداية العام الإيراني الحالي الذي بدأ في الـ21 من آذار 2022، وحتى الـ31 من كانون الأول الماضي بلغت قيمة صادرات البلاد غير النفطية 43 ملياراً و88 مليون دولار، حيث شهد الرقم نمواً بأكثر من 19 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق”.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن الصين والعراق والإمارات والهند تأتي في مقدمة وجهات تصدير المنتجات الإيرانية.

إلى ذلك أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن التجارة الخارجية للبلاد أي الصادرات والواردات بلغت 87.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشار تقرير صادر عن المصلحة إلى أنه تم خلال هذه الفترة استيراد ما قيمته 44 ملياراً و337 مليون دولار، من جميع أنواع البضائع للبلاد.

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