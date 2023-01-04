القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى

بغداد-سانا
ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى شمال البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مديرية الاستخبارات العراقية قولها في بيان: إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات “داعش” الإرهابي تمكنت وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.
وأضاف البيان: إنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.
وكانت القوات العراقية قبضت أمس على مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك شمال البلاد.
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