تنظيم 6 ضبوط تموينية لمخبز ومحال تجارية مخالفة بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 6 ضبوط تموينية بحق مخبز ومحال تجارية مخالفة في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار اليومين الماضيين توزعت بواقع ضبطين جراء عدم الإعلان عن الأسعار في محلين للقصابة والسمانة، وثلاثة ضبوط للبيع بسعر زائد للخبز التمويني من أحد المخابز الخاصة ولمادة اللحوم، وللمجوهرات في إحدى ” الصاغات “، وضبط لعدم تأدية خدمة بحق صاحب وسيلة نقل جماعي بالمدينة.

ولفت طربيه إلى أنه تمت إحالة المخالفين للقضاء المختص أصولاً، مشيراً إلى وجود جولات متواصلة على الأسواق بشكل دوري لضبط المخالفات المرتكبة أصولاً.

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