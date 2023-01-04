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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم

2023-01-04

موسكو-سانا

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجيف أن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين دون طيار، فوق البحر في شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رازفوجيف قوله: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين دون طيار فوق البحر قرب مطار منطقة بيلبيك”، مشيراً إلى أن جميع الخدمات في المنطقة تعمل بشكل طبيعي.

وكانت الدفاعات الجوية في مدينة سيفاستوبول أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود اقتربتا من المدينة يوم الاثنين الماضي.

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