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إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم جنوب بيت لحم

2023-01-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غرب البلدة، وهدمت منشأة زراعية، وخلال محاولة الفلسطينيين منع عملية الهدم أطلقت تجاههم قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وهدمت قوات الاحتلال أمس منزلا في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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