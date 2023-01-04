مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح جنوب شرق مالي

باماكو-سانا

أعلنت السلطات في مالي مقتل خمسة أشخاص بهجوم مسلح استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في ماركاكونغو جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الأمن والحماية المدنية قولها في بيان: “إن مركزاً للإسعاف المروري تابعاً للحماية المدنية في مدينة ماركاكونغو على الطريق بين باماكو وسيغو تعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين”، مضيفة: “إن الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصراً إطفاء وجريح واحد”.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع والأمن تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم.

وتشهد مالي منذ عقد من الزمن أعمال عنف وإرهاب امتدت إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency