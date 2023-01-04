بجلسات توعية لمدة شهرين… اختتام فعاليات برنامج (المرونة عند الأطفال) في درعا

درعا-سانا

اختتم فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا برنامج المرونة الموجه للأطفال بعد جلسات توعية، استمرت لنحو شهرين في مدرسة الأموية بمدينة درعا.

رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف من البرنامج نقل الرسائل التعريفية حول برنامج المرونة عند الأطفال وتدريب الناشئة على كيفية توظيفه في حياتهم، مبيناً أن عدد المستفيدين من البرنامج 140 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عاماً.

وبين الدكتور المسالمة أن متطوعي الفرع تناولوا على مدار شهرين 15 مساراً تمحورت حول التعارف وحقوق الأطفال والصداقة واستكشاف المشاعر، وما هو العنف، ليكون ختامها بمسار العالم مع السلام نفذت من خلاله أنشطة هدفها تبادل الأفكار والمناقشة حول السلام، وما يمكن للأطفال أن يفعلوه للإسهام في صنعه وحمايته.

وجرى بالتزامن مع البرنامج نشر رسائل توعية حول فيروس كورونا ومخلفات الحرب وقضايا الحماية، ومنها العمالة والتسرب الدراسي والزواج المبكر.

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