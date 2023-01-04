ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة التأهب لمواجهة عاصفة قوية

واشنطن-سانا

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن ولاية كاليفورنيا ستشهد عاصفة قوية سيتخللها هطول أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى فيضانات كارثية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية دعت السلطات سكان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة اليوم وغداً، محذرة السكان بقولها: “العاصفة المتوقعة وحشية حقاً، وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد”.

وأضافت: إن العاصفة ستتسبب في فيضانات واسعة النطاق وطرق مغمورة بالمياه وانهيارات أرضية وسقوط أشجار وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتعطل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كله خسائر محتملة في الأرواح.

وبعدما عانى من الجفاف لسنوات، يشهد الساحل الغربي للولايات المتحدة منذ أسابيع سلسلة عواصف تسببت بهطول أمطار غزيرة بلغت مستويات شبه قياسية في بعض الأماكن.

ولا تزال بعض المناطق في شمال كاليفورنيا تعاني من آثار عاصفة قوية ضربتها ليلة رأس السنة الجديدة، ما تسبب بانهيارات أرضية وانقطاعات في التيار الكهربائي وسقوط قتيل واحد.

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