إيران تدعو المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها بمنع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

طهران- سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة إقدام وزير في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي العنصري على تدنيس المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأكد كنعاني في تصريح اليوم أن “أي تدنيس للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة هو انتهاك للمقررات الدولية وإهانة لقيم ومقدسات مسلمي العالم، وسيواجه برد فعل الشعوب الإسلامية”، داعيا المراجع والمنظمات الدولية بينها الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية بمنع الاعتداءات والأعمال الوحشية من قبل الكيان الصهيوني المعتدي والعنصري ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشدد كنعاني على وجوب قيام كل أحرار العالم للدفاع الشامل عن القدس ومواجهة الأعمال العدوانية للاحتلال الصهيوني.

وكان “ايتمار بن غفير” الوزير في حكومة الاحتلال وعدد من المستوطنين اقتحموا صباح اليوم المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية المئات من قوات الاحتلال.

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