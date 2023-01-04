تغريم محطة وقود في دمشق بأكثر من نصف مليار ليرة سورية

دمشق- سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محطة وقود العلاوي بمخالفة كمية 36800 ليتر، وتم تغريمها بـ 533.610.000 ليرة سورية.

وأوضح مدير المديرية تمام العقدة لـ سانا أنه بالمتابعة وتشديد الرقابة على محطات الوقود وبالتنسيق مع لجنة ضبط المخالفات بشركة المحروقات تم ضبط محطة العلاوي بمخالفة وجود مخزن سري غير مصرح به من قبلها تمت معايرته ، حيث تبين وجود كمية 12500 ليتر من مادة البنزين المدعومة من قبل الدولة يُعمل على تجميعها بطريقة غير شرعية بقصد الاتجار غير المشروع، تم تغريمهم بقيمتها البالغة 183.750.000 ليرة سورية.

ووفق العقدة أنه لدى معايرة المضخات تم ضبط المحطة بمخالفة نقص الكيل والتلاعب بالعداد وكانت كمية النقص 23800 ليتر، تم تغريم المخالف بمبلغ 349.860.000 ليرة سورية، وتكون بذلك الكمية الاجمالية المضبوطة للمادة 36800 ليتر، ومبلغ التغريم الإجمالي 533.610.000 ليرة سورية.

وأشار العقدة إلى أنه تمت إحالة الضبوط للقضاء لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالف.

علي عجيب

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