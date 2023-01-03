دراسة: توفير مياه الشرب من بخار المحيطات

باريس-سانا

ابتكر باحثون أمريكيون نظاماً يتيح تحويل مياه المحيطات إلى مياه صالحة للشرب عن طريق استثمار بخار الماء المتصاعد من المحيطات.

وأفادت مجلة نايتشر نقلاً عن الباحثين إنه “مع تزايد مشكلة الاحترار المناخي سيتعين إيجاد طريقة لرفع كميات المياه العذبة لأن الحفاظ على المياه الآتية من المصادر الحالية وإعادة تدويرها لن يكون كافياً لسد احتياجات البشر”.

وقال أحد معدي الدراسة الأستاذ في جامعة إلينوي شامبين برافين كومار: “نعتقد أن النظام الذي اقترحناه يمكن اعتماده على نطاق واسع”.

ويرى كومار وزملاؤه أن “تبخر مياه المحيط الذي يعززه الارتفاع في درجات الحرارة يمكن أن يكون بمثابة خزانات لمياه الشرب، وبدل التبخر في الغلاف الجوي سيجري التقاط الهواء المشبع بالمياه من خلال مرافق خاصة مثبتة قبالة السواحل قبل تكثيفه ونقله عبر أنابيب ليتم تخزينه قبل إعادة توزيعه”.

وأشارت المشاركة في إعداد الدراسة والمتخصصة في الغلاف الجوي فرانسينا دومينغيز إلى أنّ “هذه التقنية تعيد إنتاج الدورة الطبيعية للمياه، أما الاختلاف الوحيد فيتمثل في إمكانية إدارة وجهة المياه المتبخرة من المحيطات”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency