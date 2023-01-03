مقتل ضابطين باعتداء شرق باكستان

إسلام اباد-سانا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم مقتل اثنين من ضباط المخابرات الباكستانية، إثر هجوم مسلح في منطقة خانيوال بإقليم البنجاب شرق البلاد.

ونقلت أسوشييتد برس عن مرتضى بهاتي ضابط الشرطة بإقليم البنجاب قوله: “إن رجلاً مسلحاً قام بإطلاق النار على اثنين من ضباط المخابرات بينما كانا يوقفان سيارتهما بجانب مطعم على جانب الطريق”، لافتاً إلى أن الضابطين كانا معروفين بخبرتهما في التحقيق وحل القضايا المعقدة، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة النارية والقنابل في البلاد.

وأشار إلى أن أحد الضحيتين كان مديرا بإدارة مكافحة الإرهاب بالمقاطعة،وشرعت الجهات المختصة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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