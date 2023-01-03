السيد نصر الله: صمود سورية وإيران أفشل المخطط الأميركي في المنطقة

بيروت- سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن صمود سورية وإيران أفشل المخطط الأميركي في المنطقة، والذي يهدف إلى الهيمنة والتسلط والسيطرة على ثروات ومقدرات الدول والقرار السياسي فيها.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قال السيد نصر الله إن المخطط الأميركي الذي واجهه الشهيد سليماني وقادة شهداء آخرون هو مشروع الشرق الأوسط الجديد في لبنان وفلسطين، معتبراً أن هجمات الـ 11 من أيلول التي ضربت الولايات المتحدة عام 2001 أعطت قوة دفع لهذا المخطط، لدخول أفغانستان والعراق والاقتراب من إيران وسورية.

وأكد السيد نصر الله أن صمود إيران وسورية والمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق أفشل المخطط الأميركي الذي يهدف إلى الهيمنة والتسلط والسيطرة على ثروات الدول وتدمير الشعوب وتحطيم كل ما في المنطقة لتبدأ نسخة جديدة منه والتي تتمثل بالحرب الاقتصادية.

وفي الشأن الفلسطيني قال السيد نصر الله إن حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لا تخيفنا، فهي تعجل في نهاية هذا الكيان المؤقت من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات، محذراً من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجر المنطقة بكاملها.

وفي الشأن اللبناني أكد السيد نصر الله أن المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، وتريد رئيسا يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر لأن هذه مصلحة وطنية لكل البلد.

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